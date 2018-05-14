СБУ: Контрразведка предупредила похищение россиянина спецслужбами РФ

Работники контрразведки Службы безопасности Украины пресекли попытку российских спецслужб похитить из Украины гражданина РФ с участием местного криминалитета.

О многоходовой операции 14 мая сообщили в пресс-центре СБУ.

О личности человека, которого пытались похитить, отмечается, что он переехал из России в 2014 году из-за несогласия с агрессивной политикой Кремля.

По данным СБУ, для похищения представители российской спецслужбы наняли группу людей за $23 тысячи жителей Харьковской области, которую возглавлял бывший милиционер.

Россиянина планировали обездвижить с помощью снотворного, после чего его должны были перевезти через российско-украинскую границу и передать российской спецслужбе.

В спецоперации по предупреждению похищения участвовали также полицейские Харьковской области.

Согласно сообщению, правоохранители задержали всех участников преступной группы при расчете с непосредственными похитителями и попытки вывоза россиянина.

У исполнителей изъяли $23 тысячи, полученных от спецслужб РФ и средства связи с российскими кураторами.

Уголовное производство открыли по ч.1. ст.111 (государственная измена) и ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Ранее НВ писало, что в Украине предупредили три попытки похищения пограничников спецслужбами РФ.