Скифское золото, оружие и раритетные автомобили. СБУ не дала вывезти из Украины активы Богуслаева — фото 24 ноября, 14:54 СБУ нашла имущество Богуслаева, которое собирались вывезти из Украины (Фото:СБУ)

СБУ не дала вывезти из Украины активы арестованного президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева, среди которых — раритетные автомобили и скифское золото.

Как сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 24 ноября, несколько глав подразделений завода пытались спрятать имущество Богуслаева на территории подконтрольных коммерческих структур, чтобы потом нелегально вывезти из Украины и избежать его ареста в рамках уголовного дела.



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В СБУ заявили, что следователи и контрразведчики «сработали на опережение». При обысках правоохранители нашли и изъяли:

семь элитных автомобилей, в том числе четыре раритетных;

катер;

три охотничьих ружья и винтовку;

предметы старины , в том числе времен Киевской Руси.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

СБУ также установила, что окружение Богуслаева угрожало сотрудникам завода увольнением и «последствиями» и заставляло подписывать «коллективное обращение» о смягчении меры пресечения их директору.

4 ноября Служба безопасности Украины арестовала имущество Богуслаева почти на 1 миллиард гривен. 7 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Мотор Сич вместе с рядом других стратегических предприятий будет круглосуточного работать на оборону Украины.

22 октября стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под стражу на два месяца. По данным программы Схемы, у Богуслаева с 2000 года было российское гражданство, с 2002 года — квартира в Москве.