СБУ инсценировала заказное убийство активиста, чтобы спасти ему жизнь - видео

В Черкасской области Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство общественного активиста и еще двух человек.

Как сообщается, для этого правоохранителям пришлось инсценировать преступление.

"Заказчиком убийств является бизнесмен из Киева. Его семья имеет в Черкасской области земельный бизнес с паями местных жителей. Крестьяне выражали недовольство условиями сотрудничества и требовали увеличить плату за паи. Для устрашения людей киевский делец заказал убийство трех граждан", - говорится в сообщении.

Первой жертвой должен был стать представитель местного общественного объединения Самооборона Майдана, отстаивавший права селян, а после него - председатель одного из сельских советов района и ее близкий родственник.

"Для имитации преступления, согласно ст. 271 УПК Украины, сотрудники контрразведки СБ Украины организовали "исчезновение" активиста во время следования с работы к месту жительства. В дальнейшем в окрестностях Киева была осуществлена имитацию убийства активиста, выкопана яма для захоронения, на фоне которой, согласно условиям заказчика, сделано несколько постановочных фотографий с телом мужчины со следами насильственной смерти", - рассказали в спецслужбе.

Кроме того, правоохранители задокументировали встречу заказчика с киллером, который и сообщил о подготовке преступления, и передачу заказчиком $15 тысяч после получения "доказательств" убийства.

"Благодаря спецоперации удалось не только предупредить совершение заказного убийства общественного активиста, но и выяснить личности следующих жертв", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Херсоне предотвратили заказное убийство предпринимателя.