Выполняли задачи Кремля. Идентифицированы 12 коллаборантов, которые инициировали «присоединение» Донецкой области к РФ — СБУ 17 ноября, 13:00 СБУ заявила, что идентифицированы 12 коллаборантов, инициировавших «присоединение» Донецкой области к РФ (Фото:twitter.com/ServiceSsu)

В четверг, 17 ноября, СБУ сообщила о разоблачении новых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях юга и востока Украины.

Следователи СБУ установили личности 12 представителей созданной агрессором «городской палаты днр».

«Этот оккупационный орган выполнял ключевые задачи кремля по подготовке и проведению незаконного плебисцита в захваченных районах Донбасса», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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В ведомстве рассказали, что в его состав вошли должностные лица-коллаборанты из местных администраций и коммерсанты, добровольно согласившиеся работать на бюджет страны-агрессора.

В СБУ заявили, что под видом «общественных» инициатив они помогали Москве скрыть преступные решения по захвату восточных районов Украины.

«Именно они направили „срочное обращение“ к главарю террористов Пушилину с требованием немедленного отделения региона от Украины с последующим его присоединением в состав России», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, перед подготовкой «письма» злоумышленники организовали массовую агитационную кампанию среди местных жителей в поддержку страны-агрессора. В «мероприятии» активное участие принимали кремлевские пропагандисты и представители вражеских информресурсов.

Следователи СБУ сообщили всем 12 фигурантам о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 ( посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 5 ст. 111−1 ( коллаборационная деятельность).

Решается вопрос объявления их в розыск для привлечения к ответственности за преступления против Украины.

В общей сложности СБУ разоблачила и сообщила о подозрениях почти 70 организаторам незаконного «референдума» в Донецкой области.

Расследование проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве органов прокуратуры.