Выполняли задачи Кремля. Идентифицированы 12 коллаборантов, которые инициировали «присоединение» Донецкой области к РФ — СБУ
СБУ заявила, что идентифицированы 12 коллаборантов, инициировавших «присоединение» Донецкой области к РФ (Фото:twitter.com/ServiceSsu)
В четверг, 17 ноября, СБУ сообщила о разоблачении новых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях юга и востока Украины.
Следователи СБУ установили личности 12 представителей созданной агрессором «городской палаты днр».
«Этот оккупационный орган выполнял ключевые задачи кремля по подготовке и проведению незаконного плебисцита в захваченных районах Донбасса», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
В ведомстве рассказали, что в его состав вошли должностные лица-коллаборанты из местных администраций и коммерсанты, добровольно согласившиеся работать на бюджет страны-агрессора.
В СБУ заявили, что под видом «общественных» инициатив они помогали Москве скрыть преступные решения по захвату восточных районов Украины.
«Именно они направили „срочное обращение“ к главарю террористов Пушилину с требованием немедленного отделения региона от Украины с последующим его присоединением в состав России», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, перед подготовкой «письма» злоумышленники организовали массовую агитационную кампанию среди местных жителей в поддержку страны-агрессора. В «мероприятии» активное участие принимали кремлевские пропагандисты и представители вражеских информресурсов.
Следователи СБУ сообщили всем 12 фигурантам о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 5 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность).
Решается вопрос объявления их в розыск для привлечения к ответственности за преступления против Украины.
В общей сложности СБУ разоблачила и сообщила о подозрениях почти 70 организаторам незаконного «референдума» в Донецкой области.
Расследование проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве органов прокуратуры.