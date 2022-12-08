СБУ идентифицировала главаря оккупантов, который 24 февраля отдал приказ стрелять по гражданским авто на въезде в Харьков 8 декабря, 17:00 Зеленов приказал подчиненным открыть огонь по автомобилям, в которых находились гражданские (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины идентифицировала главаря российских оккупантов, который 24 февраля отдал приказ стрелять по гражданским авто на въезде в Харьков.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ заявили, что военным преступником оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа с РФ подполковник Евгений Зеленов.

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"24 февраля он командовал одной из российских батальонно-тактических групп, которая вела активные боевые действия с подразделениями Сил обороны на восточном направлении", - говорится в сообщении.

По данным следствия, его оккупационная группировка приблизилась к Харьковской кольцевой дороге со стороны поселка Липцы и заблокировала въезд в областной центр.

В СБУ добавили, что при этом местные жители, ехавшие из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение и вели сопротивление.

За это командир российских войск отдал приказ подчиненным открыть огонь на поражения по автомобилям, в которых находились гражданские.

В результате преступления один человек погиб, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения.

На основании собранных материалов следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по установлению его мест нахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Расследование проводили сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

5 декабря Служба безопасности Украины заявила, что в результате следственно-оперативных действий задокументирована незаконная деятельность так называемого «заместителя главы администрации города Торез» (современное украинское название - Чистяково).