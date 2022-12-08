СБУ идентифицировала главаря оккупантов, который 24 февраля отдал приказ стрелять по гражданским авто на въезде в Харьков
Зеленов приказал подчиненным открыть огонь по автомобилям, в которых находились гражданские (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины идентифицировала главаря российских оккупантов, который 24 февраля отдал приказ стрелять по гражданским авто на въезде в Харьков.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В СБУ заявили, что военным преступником оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа с РФ подполковник Евгений Зеленов.
"24 февраля он командовал одной из российских батальонно-тактических групп, которая вела активные боевые действия с подразделениями Сил обороны на восточном направлении", - говорится в сообщении.
По данным следствия, его оккупационная группировка приблизилась к Харьковской кольцевой дороге со стороны поселка Липцы и заблокировала въезд в областной центр.
В СБУ добавили, что при этом местные жители, ехавшие из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение и вели сопротивление.
За это командир российских войск отдал приказ подчиненным открыть огонь на поражения по автомобилям, в которых находились гражданские.
В результате преступления один человек погиб, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения.
На основании собранных материалов следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются комплексные меры по установлению его мест нахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины.
Расследование проводили сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве органов прокуратуры.
5 декабря Служба безопасности Украины заявила, что в результате следственно-оперативных действий задокументирована незаконная деятельность так называемого «заместителя главы администрации города Торез» (современное украинское название - Чистяково).