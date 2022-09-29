Сообщили о подозрении. СБУ идентифицировала российского генерала, отдавшего приказ захватить Мариуполь и штурмовать Азовсталь

29 сентября, 10:29
Поделиться:
Мордвичев отдал приказ захватить Мариупольский район (Фото:ssu.gov.ua)

Мордвичев отдал приказ захватить Мариупольский район (Фото:ssu.gov.ua)

СБУ установила личность российского военнослужащего, приказавшего захватить украинский Мариуполь и штурмовать одно из крупнейших промышленных предприятий города — Азовсталь.

В ведомстве заявили, что военным преступником является командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Видео дня

По данным следствия, с февраля 2022 года он руководил захватом территорий Донецкой области и лично участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. В его подчинение входят:

  • 1-й армейский корпус народной милиции,
  • ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР»,
  • батальоны танковый и Сомали,
  • разведбатальон Спарта,
  • подразделения ПВК Вагнер.

По информации ведомства, Мордвичев напрямую осуществлял военное планирование, координацию и управление этими оккупационными подразделениями в боевых действиях.

«Среди прочего он отдал приказ захватить Мариупольский район, где по его указаниям войска России разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, убивали мирных жителей», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Кроме того, находясь на оккупированной части Мариуполя, Мордвичев провел совещание с Кадыровым, утвердив план окончательного захвата города, блокировки и последующего штурма Азовстали с безжалостным убийством оставшихся внутри украинцев.

При его непосредственном руководстве и контроле оккупационные войска совершали зверства против военнослужащих ВСУ и гражданского населения.

Читайте также:

За сутки ВСУ сбили четыре иранских дрона-камикадзе Shahed-136 (Фото:Defense of Ukraine/twitter.com) «Терроризируют население». Военный обозреватель рассказал, почему атаки дронов-камикадзе свидетельствуют об истощении вооруженных запасов РФ

Мордвичеву сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);
  • ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий);
  • ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).

Досудебное расследование продолжается при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

https://www.youtube.com/watch?v=Npyejh-75sE&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Служба безопасности Украины (СБУ) Азовсталь Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X