Сообщили о подозрении. СБУ идентифицировала российского генерала, отдавшего приказ захватить Мариуполь и штурмовать Азовсталь
Мордвичев отдал приказ захватить Мариупольский район (Фото:ssu.gov.ua)
СБУ установила личность российского военнослужащего, приказавшего захватить украинский Мариуполь и штурмовать одно из крупнейших промышленных предприятий города — Азовсталь.
В ведомстве заявили, что военным преступником является командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
По данным следствия, с февраля 2022 года он руководил захватом территорий Донецкой области и лично участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. В его подчинение входят:
- 1-й армейский корпус народной милиции,
- ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР»,
- батальоны танковый и Сомали,
- разведбатальон Спарта,
- подразделения ПВК Вагнер.
По информации ведомства, Мордвичев напрямую осуществлял военное планирование, координацию и управление этими оккупационными подразделениями в боевых действиях.
«Среди прочего он отдал приказ захватить Мариупольский район, где по его указаниям войска России разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, убивали мирных жителей», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Кроме того, находясь на оккупированной части Мариуполя, Мордвичев провел совещание с Кадыровым, утвердив план окончательного захвата города, блокировки и последующего штурма Азовстали с безжалостным убийством оставшихся внутри украинцев.
При его непосредственном руководстве и контроле оккупационные войска совершали зверства против военнослужащих ВСУ и гражданского населения.
Мордвичеву сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);
- ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий);
- ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).
Досудебное расследование продолжается при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.