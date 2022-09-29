Сообщили о подозрении. СБУ идентифицировала российского генерала, отдавшего приказ захватить Мариуполь и штурмовать Азовсталь 29 сентября, 10:29 Мордвичев отдал приказ захватить Мариупольский район (Фото:ssu.gov.ua)

СБУ установила личность российского военнослужащего, приказавшего захватить украинский Мариуполь и штурмовать одно из крупнейших промышленных предприятий города — Азовсталь.

В ведомстве заявили, что военным преступником является командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

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По данным следствия, с февраля 2022 года он руководил захватом территорий Донецкой области и лично участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. В его подчинение входят:

1-й армейский корпус народной милиции,

ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований террористической организации « ДНР»,

ДНР», батальоны танковый и Сомали,

разведбатальон Спарта,

подразделения ПВК Вагнер.

По информации ведомства, Мордвичев напрямую осуществлял военное планирование, координацию и управление этими оккупационными подразделениями в боевых действиях.

«Среди прочего он отдал приказ захватить Мариупольский район, где по его указаниям войска России разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, убивали мирных жителей», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Кроме того, находясь на оккупированной части Мариуполя, Мордвичев провел совещание с Кадыровым, утвердив план окончательного захвата города, блокировки и последующего штурма Азовстали с безжалостным убийством оставшихся внутри украинцев.

При его непосредственном руководстве и контроле оккупационные войска совершали зверства против военнослужащих ВСУ и гражданского населения.

Мордвичеву сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 ( посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям); ч. 2 ст. 437 ( ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий);

ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий); ч. 2 ст. 28 ( совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).

Досудебное расследование продолжается при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.