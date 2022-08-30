Украинец сбежал из плена оккупантов и помог установить личности своих похитителей
Мужчина сумел сбежать от оккупантов, несмотря на ранение (Фото:СБУ)
Правоохранители идентифицировали еще троих военнослужащих РФ, участвовавших в массовых убийствах и пытках жителей Бучанского района Киевской области.
Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.
Установить личности оккупантов помог мужчина, которому удалось сбежать из плена захватчиков во время обстрела их позиций в ходе контрнаступления ВСУ.
«Злоумышленники похитили мужчину и несколько дней пытали его. К потерпевшему применяли насилие и психологическое давление. Когда мужчина вырывался из российского плена, захватчики открыли по нему огонь, в результате чего он получил огнестрельное ранение», — рассказали в СБУ.
Военными преступниками оказались трое солдат 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ:
- Борисов Александр,
07.03.1999 г. р.
- Мадяев Райан,
06.06.2002 г. р.
- Сулайндзюга Максим,
25.08.1994 г. р.
На основании собранных доказательств они уведомлены о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.
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