СБУ идентифицировала еще 12 коллаборантов в Херсонской области, которые фабриковали дела против украинцев

22 апреля, 19:02
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СБУ идентифицировала еще 12 коллаборантов из Херсонской области (АРХИВНОЕ ФОТО) (Фото:СБУ)

СБУ идентифицировала еще 12 коллаборантов из Херсонской области (АРХИВНОЕ ФОТО) (Фото:СБУ)

СБУ установила личности еще 12 коллаборантов, вступивших в созданное российскими захватчиками «главное управление МВД РФ Херсонской области».

В рядах российского карательного органа они выполняли задачи по распространению кремлевского режима и подавлению сопротивления на оккупированной части Херсонщины.

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Среди идентифицированных коллаборантов – 30-летняя жительница областного центра, которая добровольно согласилась стать «следователем» в одном из «райотделов» псевдоучреждения.

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Находясь на «должности», она участвовала в незаконных задержаниях и заключении местных жителей, которые сопротивлялись оккупантам. Для этого занималась «серийным» фабрикованием дел против жителей захваченных районов области. Также она причастна к ограблению личного имущества людей во время проведения «обысков» в их домах.

Кроме того, сотрудники СБУ разоблачили трех бывших правоохранителей, которые поддержали российскую вооруженную агрессию и вступили в ряды оккупантов.

Их назначили в созданный захватчиками «экспертно-криминалистический центр», который ответственен за подделку экспертиз по «уголовным делам» против украинских патриотов.

СБУ сообщила фигурантам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

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Сейчас все они скрываются на оккупированных территориях.

"Впрочем, сотрудники СБУ знают о местах пребывания враждебных приспешников и проводят комплексные мероприятия по привлечению их к ответственности за преступления против нашего государства", - отметили в СБУ.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Партизаны Херсон Херсонская область Украинские партизаны Война России против Украины Коллаборационизм

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