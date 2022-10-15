СБУ идентифицировала 30 новых коллаборантов, вступивших в «правоохранительные органы» оккупантов в Луганской области

15 октября, 15:45
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СБУ идентифицировала 30 новых коллаборантов из Луганской области (Фото:СБУ)

СБУ идентифицировала 30 новых коллаборантов из Луганской области (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины установила еще более 30 коллаборантов, которые вступили в созданные российскими захватчиками марионеточные органы — «Генеральную прокуратуру» и «МВД» — на оккупированной части Луганской области.

Как сообщают в СБУ, псевдообразования выполняют задачи Москвы по навязыванию кремлевского режима местным жителям и их запугиванию. Для этого враг производит массовые репрессии и незаконные задержания граждан. К пострадавшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Правоохранители зафиксировали многочисленные факты похищения людей и ограбления их имущества.

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Так, сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность представителя так называемого "следственного управления по Старобельскому району Генпрокуратуры ЛНР". Злоумышленник причастен к организации незаконных преследований бывших украинских военных и правоохранителей, проживающих на востоке Украины.

Установлено, что "чиновник" вместе с подчиненными вламывался в дома местных жителей под предлогом сфабрикованных "уголовных дел". Злоумышленники сопровождали свои действия насилием и угрозами убийства, даже людям с инвалидностью, отмечают в СБУ.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилья, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, идентифицированы другие коллаборанты, вступившие в ряды так называемых "райотделов МВД ЛНР" в Старобельском и Сватовском районах.

Редактор: София Лазарова

Теги:   ЛНР Служба безопасности Украины (СБУ) Луганская область ЛДНР Война России против Украины Коллаборационизм

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