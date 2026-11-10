СБУ объявила о предъявлении подозрения генералу РФ, командовавшему захватом Херсона в 2022 году

Служба безопасности Украины и прокуратура заочно сообщили о подозрении российскому генералу Александру Дворникову, который командовал вторжением войск РФ в Херсонскую область 24 февраля 2022 года и захватом областного центра. Его подозревают в ведении агрессивной войны.

Об этом во вторник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе СБУ.

Дворников — бывший командующий Южным военным округом страны-агрессора.

По данным следствия, 24 февраля 2022 года Дворников приказал подчинённым ему воинским подразделениям начать наступление из временно оккупированного Крыма на Херсонскую область.

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Для вторжения он задействовал силы 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий РФ, 22-го армейского корпуса Черноморского флота и других воинских формирований. Российские войска вошли в Херсонскую область через контрольно-пропускные пункты Чонгар и Каланчак, предварительно обстреляв их из различных видов вооружения.

Одновременно российская авиация наносила удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области. В частности, массированной атаке подвергся аэродром в Чернобаевке.

По данным следствия, Дворников руководил захватом плацдарма на правом берегу Днепра, который российские войска планировали использовать для дальнейшего наступления на Херсон.

После оккупации областного центра российское командование рассчитывало продвинуться дальше вглубь Украины, захватить Николаев, Одессу и весь Причерноморский регион.

Однако Силы обороны остановили продвижение российских войск, а 11 ноября 2022 года освободили правобережную часть Херсонской области.

Собранные доказательства дали основания следователям СБУ заочно уведомить Дворникову о подозрении в ведении агрессивной войны (ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины).

В 2023 году УП выяснила, что в течение почти восьми лет до полномасштабного вторжения России украинские военные тщательно устанавливали взрывные заграждения на границе с оккупированным Крымом и следили за состоянием этих мин, а свидетельств о якобы «разминировании» важнейших заграждений нет.