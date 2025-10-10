СБУ заявила о ликвидации четырех схем уклонения от мобилизации, среди фигурантов — священник УПЦ МП
СБУ и Нацполиция ликвидировали четыре схемы уклонения от мобилизации на Киевщине и Буковине (Фото: Пресс-служба СБУ)
Служба безопасности заявила, что вместе с Нацполицией ликвидировала четыре схемы уклонения от мобилизации. Правоохранители задержали пятерых организаторов сделок в разных регионах Украины, среди них — священник УПЦ МП и экс-хранитель соратника Медведчука.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 10 октября.
Как утверждает спецслужба, за суммы до $20 тыс. дельцы предлагали военнообязанным мужчинам избежать призыва. Они подделывали документы или помогали сбежать за границу вне пунктов пропуска.
По словам Службы безопасности, на Киевщине разоблачили врача-травматолога, который продавал военнообязанным фиктивные справки об инвалидности. Чтобы подделать историю болезней, фигурант оформлял клиентов на стационарное «лечение», отмечает СБУ.
Кроме того, как утверждает спецслужба, в столичном регионе задержали основателя одной из общественных организаций. Он за деньги обещал «уклонистам» снятие с розыска в ТЦК с последующим «бронированием» на предприятии критической инфраструктуры.
По словам СБУ, также в Киеве подозрение получил бывший охранник одного из соратников пророссийского политика Виктора Медведчука. Он организовал призывникам трансфер в страны Евросоюза через так называемую «зеленку».
Служба безопасности говорит, что его задержали с поличным, когда он получал деньги от клиента за организацию побега за границу.
Спецслужба сообщает, что в Черновицкой области разоблачили настоятеля храма УПЦ МП, который наладил нелегальный трафик «уклонистов» в соседнюю страну ЕС.
«По материалам дела, клирик самостоятельно подыскивал клиентов среди своего окружения, а для их переправки за пределы Украины привлек знакомого предпринимателя. Сообщник организовывал трансфер до границы, а оттуда показывал им маршрут лесными тропами в обход контрольно-пропускных пунктов», — говорится в сообщении.
Сейчас всем задержанным объявили подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
чч. 2, 3 ст. 369−2 (злоупотребление влиянием).
Дельцам грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.