СБУ и Нацполиция ликвидировали четыре схемы уклонения от мобилизации на Киевщине и Буковине (Фото: Пресс-служба СБУ)

Служба безопасности заявила, что вместе с Нацполицией ликвидировала четыре схемы уклонения от мобилизации. Правоохранители задержали пятерых организаторов сделок в разных регионах Украины, среди них — священник УПЦ МП и экс-хранитель соратника Медведчука.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 10 октября.

Как утверждает спецслужба, за суммы до $20 тыс. дельцы предлагали военнообязанным мужчинам избежать призыва. Они подделывали документы или помогали сбежать за границу вне пунктов пропуска.

По словам Службы безопасности, на Киевщине разоблачили врача-травматолога, который продавал военнообязанным фиктивные справки об инвалидности. Чтобы подделать историю болезней, фигурант оформлял клиентов на стационарное «лечение», отмечает СБУ.

Кроме того, как утверждает спецслужба, в столичном регионе задержали основателя одной из общественных организаций. Он за деньги обещал «уклонистам» снятие с розыска в ТЦК с последующим «бронированием» на предприятии критической инфраструктуры.

По словам СБУ, также в Киеве подозрение получил бывший охранник одного из соратников пророссийского политика Виктора Медведчука. Он организовал призывникам трансфер в страны Евросоюза через так называемую «зеленку».

Служба безопасности говорит, что его задержали с поличным, когда он получал деньги от клиента за организацию побега за границу.

Спецслужба сообщает, что в Черновицкой области разоблачили настоятеля храма УПЦ МП, который наладил нелегальный трафик «уклонистов» в соседнюю страну ЕС.

«По материалам дела, клирик самостоятельно подыскивал клиентов среди своего окружения, а для их переправки за пределы Украины привлек знакомого предпринимателя. Сообщник организовывал трансфер до границы, а оттуда показывал им маршрут лесными тропами в обход контрольно-пропускных пунктов», — говорится в сообщении.

Сейчас всем задержанным объявили подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

чч. 2, 3 ст. 369−2 (злоупотребление влиянием).

Дельцам грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.