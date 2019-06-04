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СБУ и ГБР разоблачили рейдеров, которые под прикрытием чиновников захватывали гранитные карьеры

4 июня, 09:43
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СБУ и ГБР разоблачили рейдеров, которые под прикрытием чиновников захватывали гранитные карьеры - фото

СБУ

Правоохранители задержали четырех фигурантов

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая организовала рейдерский захват имущества и прав собственника гранитных карьеров в Житомирской и Полтавской области на сумму почти 230 млн гривен.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, для реализации своей схемы злоумышленники привлекли чиновника Государственной службы геологии и недр и других должностных лиц контролирующих и правоохранительных органов.

При этом рейдеры предлагали реальным владельцем урегулировать спор за определенную сумму.

Фото: СБУ

В начале июня 2019 оперативники задержали двух участников незаконной схемы при получении от одного из потерпевших $390 тысяч за возвращение бизнеса и еще $25 тысяч за «решение вопросов» с работниками Госгеонедр для возобновления лицензии на добычу недр.

Еще двое участников банды были задержаны позже.

Фото: СБУ

Всего в рамках данного дела было проведено 10 обысков, в том числе у председателя Госгеонедр, а также в одном из банков, где рейдеры получили деньги.

Теги:   Госгеонедр Рейдерство Карьер

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