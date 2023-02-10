Злоупотребление на Житомирской таможне: подозрение получила половина смены 10 февраля, 15:51 СБУ разоблачила злоупотребления на Житомирской таможне (Фото:СБУ)

В пятницу, 10 февраля, Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне.

Согласно материалам расследования, деятельность схемы нанесла государству ущерб минимум на 3,5 миллиона гривен. Сотрудники таможни проводили махинации при таможенном оформлении грузовых автомобилей, снижая размер платежей во время растаможки импортируемых из ЕС машин.

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Помощь в незаконном получении денег оказывала коммерческая компания, предоставлявшая поддельные иностранные технические паспорта с исправленными датами производства и первой регистрации грузовиков.

5 главным инспекторам таможенного поста Житомир Центральный сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Подозрение получила почти половина смены таможни.

Фото: СБУ

10 февраля Служба безопасности Украины и Госбюро расследований проводят обыски на таможне. Для «масштабной спецоперации» взаимодействуют с Офисом генпрокурора.

Обыски начали в центральном аппарате Государственной таможенной службы и восьми региональных таможнях: Волынской, Львовской, Житомирской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской.