Глава Полтавского райсуда работала на российскую ФСБ — СБУ 27 апреля, 18:53 По данным СБУ, в начале полномасштабного вторжения она по собственной инициативе вышла на ФСБ (Фото:пресс-служба СБУ)

Глава Полтавского районного суда, по данным украинских правоохранителей, работала на ФСБ России и сливала оккупантам информацию о защитниках Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По их данным, в начале полномасштабного вторжения она по собственной инициативе вышла на ФСБ. Правоохранители уточняют, что женщина находилась в Бердянске, где работала судьей, в горрайонном суде, а после захвата города добровольно осталась на временно оккупированной части Запорожской области.

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«Там она познакомилась с представителем ФСБ и дала ему согласие на негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора», — рассказали в СБУ.

В СБУ уточнили, что в конце марта 2022 года фигурантка передала захватчикам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназначения Азов из Мариуполя в район Мангуша.

Она также призвала других работников суда поддержать армию РФ и сотрудничать, а если слышала возражения — «сдавала» людей в российские карательные органы, говорится в сообщении.

Однако летом 2022 года она выехала на подконтрольную Украине территорию, где впоследствии устроилась в Полтавский райсуд.

Украинские правоохранители сообщили судье о подозрении по статье о государственной измене в условиях военного положения.

Сейчас решается вопрос об отстранении ее от должности и избрании меры пресечения в виде ареста. Следственные действия продолжаются.