Преследуют движения сопротивления в Крыму. СБУ объявила подозрение четырем экс-руководителям внутренних войск, которые перешли на сторону врага 24 августа, 17:10 СБУ (Фото:Служба безпеки України/Facebook)

В четверг, 24 августа, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об объявлении подозрения четырем экс-начальникам внутренних войск в Крыму, которые предали Украину и перешли на сторону врага.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы спецслужбы.

По данным военной контрразведки, СБУ задокументировала преступную деятельность таких подозреваемых:

Александр Полонский — бывший заместитель начальника управления Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по работе с личным составом. Перешел на сторону оккупантов и стал « заместителем командира отдельной бригады внутренних войск РФ по республике Крым и г. Севастополя»;

— бывший заместитель начальника управления Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по работе с личным составом. Перешел на сторону оккупантов и стал заместителем командира отдельной бригады внутренних войск РФ по республике Крым и г. Севастополя»; Виталий Степанчук — экс-заместитель начальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по тылу. Вступил в ряды агрессора и стал « заместителем начальника управления по материальному и техническому обеспечению росгвардии по Севастополю». На этой « должности» обеспечивал поставки топлива и пищевых продуктов для оккупантов для карательных мероприятий во временно оккупированной части юга Украины;

— экс-заместитель начальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по тылу. Вступил в ряды агрессора и стал заместителем начальника управления по материальному и техническому обеспечению росгвардии по Севастополю». На этой должности» обеспечивал поставки топлива и пищевых продуктов для оккупантов для карательных мероприятий во временно оккупированной части юга Украины; Виктор Бойко — экс-заместитель начальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по вооружению, а сейчас входит в командование « главного управления войск росгвардии по республике Крым и г. Севастополь». Оккупанты под его « командованием» проводят массовые зачистки среди гражданского населения в оккупированных районах Запорожской области и левобережья Херсонщины;

— экс-заместитель начальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по вооружению, а сейчас входит в командование главного управления войск росгвардии по республике Крым и г. Севастополь». Оккупанты под его командованием» проводят массовые зачистки среди гражданского населения в оккупированных районах Запорожской области и левобережья Херсонщины; Сергей Свириденко — бывший заместитель начальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по общественной безопасности. После оккупации Крыма РФ остался в Симферополе, перешел на сторону врага и стал начальником штаба войск Росгвардии по г. Севастополю.

В СБУ добавили, что сейчас устанавливают местонахождение подозреваемых и возможность привлечения их к ответственности.

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