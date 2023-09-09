Дроны-камикадзе СБУ атаковали «избирательный» штаб оккупантов в Запорожской области — видео 9 сентября, 14:15 СБУ дронами атаковала «избирательный» штаб оккупантов в селе Скелькы Запорожской области (Фото:СБУ)

Два дрона-камикадзе СБУ атаковали «избирательный» штаб оккупантов в селе Скелькы Васильевского района Запорожской области на фоне псевдовыборов, которые россияне устроили на оккупированных территориях. В результате там произошел взрыв и пожар.

Подробности атаки рассказали источники NV в СБУ.

Отмечается, что в атакованном помещении хранились «избирательные» бюллетени и документы.

Россияне после взрывов оцепили прилегающие улицы, начали проверять людей и подняли в воздух свои беспилотники.

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СБУ также показали видео атаки, на котором видно как беспилотник приближается к зданию, а потом взрывается.

«Украинские дроны-камикадзе решили „проголосовать“ против оккупантов», — шутят в Службе безопасности Украины.

На фоне местных выборов в России российские оккупанты проводят так называемый Единый день голосования и на оккупированных территориях Украины, которые Москва незаконно провозгласила «присоединенными» в состав РФ. Захватчики хотят сформировать там подконтрольные Москве региональные парламенты и местные советы.

Эти «выборы» осудили страны Запада. Украинский МИД также предупредил, что организаторы голосования — как коллаборанты, так и российские чиновники — понесут ответственность.