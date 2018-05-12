СБУ допускает, что массовое отравление детей в школах могло быть диверсией

СБУ "принимает все меры, чтобы помочь расследованию"

Служба безопасности допускает, что отравления детей в нескольких украинских школах могло быть диверсией.

Об этом заявил глава спецслужбы Василий Грицак, передает Громадське радіо.

"В рамках оперативных мероприятий мы не исключаем такую ​​версию умышленных действий неустановленных лиц, совершивших это преступление", - ответил Грицак на вопрос о возможной диверсии.

Он отметил, что следствие об отравлении детей в школах ведет Национальная полиция, а СБУ "принимает все меры, чтобы помочь расследованию".

Грицак также заявил, что случаи отравления детей могут быть не связаны.

Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом. Отравление произошло локально на территории, где проходила линейка.

По уточненным данным, в больницу были госпитализированы 55 учеников и 4 учителей. Предварительный диагноз у всех пострадавших - отравление неизвестным веществом. По состоянию на 11 мая из больницы выписали 22 детей.

По факту массового отравления детей в школе открыто уголовное производство (по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины). Главной версией отравления пока остается локальное распыления неизвестного вещества.

В тот же день на школьной линейке стало плохо 19 ученикам одной из школ Днепропетровской области.