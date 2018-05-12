СБУ допускает, что массовое отравление детей в школах могло быть диверсией

Служба безопасности допускает, что отравления детей в нескольких украинских школах могло быть диверсией.
Об этом заявил глава спецслужбы Василий Грицак, передает Громадське радіо.
"В рамках оперативных мероприятий мы не исключаем такую версию умышленных действий неустановленных лиц, совершивших это преступление", - ответил Грицак на вопрос о возможной диверсии.
Он отметил, что следствие об отравлении детей в школах ведет Национальная полиция, а СБУ "принимает все меры, чтобы помочь расследованию".
Грицак также заявил, что случаи отравления детей могут быть не связаны.
Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом. Отравление произошло локально на территории, где проходила линейка.
По уточненным данным, в больницу были госпитализированы 55 учеников и 4 учителей. Предварительный диагноз у всех пострадавших - отравление неизвестным веществом. По состоянию на 11 мая из больницы выписали 22 детей.
По факту массового отравления детей в школе открыто уголовное производство (по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины). Главной версией отравления пока остается локальное распыления неизвестного вещества.
В тот же день на школьной линейке стало плохо 19 ученикам одной из школ Днепропетровской области.
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