«Вербовал лично Пригожин»: пленный вагнеровец успел повоевать в Украине всего два дня — видео

18 октября, 10:19
Поделиться:
Пленный наемник пожаловался, что руководство ЧВК использует заключенных как пушечное мясо (Фото:СБУ)

Пленный наемник пожаловался, что руководство ЧВК использует заключенных как пушечное мясо (Фото:СБУ)

Украинские защитники захватили одного из наемников кремлевской ЧВК Вагнера, завербованных из числа российских заключенных.

Видео с его показаниями опубликовала во вторник, 18 октября, пресс-служба СБУ.

Читайте также:
ЧВК Вагнера: Пригожин завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала

По словам злоумышленника, на войну с Украиной его вербовал лично основатель ЧВК Евгений Пригожин, гарантируя, что «зэки будут воевать бок о бок с „опытными“ военными, которые их всему научат, и они не окажутся на передовой».

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/hAC_PD91uhs
Читайте также:

Евгений Пригожин (Фото:Михаил Метцель / ТАСС) «Очень похож на Кадырова». Как повар Путина стал главарем наемников и превращает РФ в банду — о Пригожине рассказывает российский журналист

Так называемый «повар Путина» обещал заключенным, что они смогут «смыть свои грехи» кровью украинцев, после чего получат «чистые» документы.

Впрочем, повоевать наемник успел всего два дня, пока не был захвачен украинскими бойцами.

«Нас используют как пушечное мясо. Наш командир отправил нас вперед, сначала мы вместе шли, а потом оглянулся — они очень далеко были. Обычное пушечное мясо: чтобы узнать, где какие позиции есть, кто где стоит… Мы как пушечное мясо… Когда вербовали, нам рассказывали совсем другую историю», — пожаловался пленный оккупант.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1679693972403141/
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Пленные Российские военные Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X