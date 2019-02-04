СБУ блокировала незаконный сбыт оружия, похищенного из воинской части
Правоохранители блокировали
в Житомирской области сбыт оружия и боеприпасов.
Об этом сообщили
в Службе безопасности Украины.
Незаконный бизнес
организовали двое ранее судимых жителей Новоград-Волынского.
По данным
следствия, оружие они похитили с одной из воинских частей, дислоцированных на
территории области, а клиентов подыскивали среди своих знакомых и
представителей местных криминальных кругов.
Задержали злоумышленников
во время очередной попытки продажи двух автоматов и пистолета с глушителем, за
которые они планировали выручить 65 тысяч гривен.
При этом в ходе
спецоперации один из них пытался оказал сотрудникам СБУ вооруженное
сопротивление.
Также отмечается,
что во время следственных действий из схрона, обустроенного подозреваемыми в
лесополосе, оперативники изъяли еще два автомата, три пистолета, глушители и
патроны различного калибра.