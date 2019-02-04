СБУ блокировала незаконный сбыт оружия, похищенного из воинской части Сегодня, 09:59 702 Цей матеріал також доступний українською СБУ Один из подозреваемых во время задержания оказал вооруженное сопротивление СБУ

Правоохранители блокировали в Житомирской области сбыт оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Незаконный бизнес организовали двое ранее судимых жителей Новоград-Волынского.

По данным следствия, оружие они похитили с одной из воинских частей, дислоцированных на территории области, а клиентов подыскивали среди своих знакомых и представителей местных криминальных кругов.

Задержали злоумышленников во время очередной попытки продажи двух автоматов и пистолета с глушителем, за которые они планировали выручить 65 тысяч гривен.

При этом в ходе спецоперации один из них пытался оказал сотрудникам СБУ вооруженное сопротивление.

Фото: СБУ

Также отмечается, что во время следственных действий из схрона, обустроенного подозреваемыми в лесополосе, оперативники изъяли еще два автомата, три пистолета, глушители и патроны различного калибра.