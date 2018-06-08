СБУ блокировала контрабанду в РФ национального культурного достояния Скифского периода

Служба безопасности Украины предотвратила контрабандный вывоз в Россию национального культурного достояния.
Как сообщается, во время осмотра поезда международного сообщения Днепр-Москва на одном из пунктов пропуска Харьковской таможни правоохранители обнаружили у одного из пассажиров 47 предметов Скифского периода.
"Злоумышленник скрыл антиквариат в так называемых технологических полостях вагона. Изъятые предметы старины направлены на искусствоведческую экспертизу", - рассказали в СБУ.
Співробітники #СБУ блокували контрабанду національного культурного надбання на територію країни-агресора https://t.co/tJCF8adnHb pic.twitter.com/YJ3lnfflNk— СБ України (@ServiceSsu) 8 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что украинец пытался вывезти в РФ десятки военных наград, спрятав их в протезах ног.
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