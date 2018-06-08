08 июня 2018, пятница

СБУ блокировала контрабанду в РФ национального культурного достояния Скифского периода

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Контрабандист спрятал ценности в технологических полостях вагона
Фото: СБУ

Контрабандист спрятал ценности в технологических полостях вагона

Служба безопасности Украины предотвратила контрабандный вывоз в Россию национального культурного достояния.

Как сообщается, во время осмотра поезда международного сообщения Днепр-Москва на одном из пунктов пропуска Харьковской таможни правоохранители обнаружили у одного из пассажиров  47 предметов Скифского периода.

"Злоумышленник скрыл антиквариат в так называемых технологических полостях вагона. Изъятые предметы старины направлены на искусствоведческую экспертизу", - рассказали в СБУ.

Ранее сообщалось, что украинец пытался вывезти в РФ десятки военных наград, спрятав их в протезах ног.

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