Спецназовцы ЦСО Альфа Службы безопасности Украины осуществили «серию точных ударов» по складам и базам российских войск на оккупированных территориях Украины. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщила пресс-служба СБУ.

В результате атаки уничтожены позиции, где россияне сосредоточили технику и личный состав, которую использовали для логистики и распределения сил.

Ночные удары были выполнены с использованием беспилотных аппаратов FP-2 с боевыми зарядами 105 кг, что обеспечило «высокую эффективность операции», отметили в СБУ.

FP-2 — это дрон, созданный украинской компанией Fire Point, которая также производит ракету Фламинго. Он может преодолевать до 200 км, что меньше, чем у предыдущей модели FP-1 с дальностью 1400 км, но при этом боевая часть FP-2 больше.

10 октября СБУ также поразила места базирования российской техники и личного состава на временно оккупированных территориях Украины дронами FP-2 с 105-килограммовой боевой частью.