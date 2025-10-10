Удары дронами FP-2 со 105 кг взрывчатки: СБУ поразила российские военные базы на оккупированных территориях — видео
Центр спецопераций А СБУ атаковал российские базы на временно оккупированных территориях Украины (Фото: Скриншот видео / СБУ)
Служба безопасности Украины поразила дронами места базирования российской техники и личного состава на временно оккупированных территориях Украины, говорится в сообщении СБУ в пятницу, 10 октября.
Для поражения операторы Центра специальных операций А СБУ использовали дроны FP-2 с 105-килограммовой боевой частью.
На опубликованном видео СБУ показаны удары по российским базам с техникой и живой силой, взрывы и детонацию.
27 сентября сообщалось, что дальнобойные беспилотники Центра спецопераций А СБУ поразили насосную станцию в населенном пункте Конар в Чувашской Республике, в 1200 км от Украины.
3 октября источники NV в СБУ подтвердили поражение цели на расстоянии 1400 км — НПЗ в городе Орск Оренбургской области РФ.
8 октября сообщалось, что президент Владимир Зеленский согласовал новые операции СБУ против российских оккупантов.