Три военных корабля, истребитель и ПВО. СБУ сообщила о результатах ударов по территории оккупированного Крыма, NV получил фото

Во время атаки были поражены корабли ЧФ РФ (Фото: DR)

Служба безопасности Украины сообщила, что в результате ударов ее беспилотников по базе Черноморского флота РФ в Севастополе и на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму были поражены три военных корабля, истребитель и объекты ПВО.

В частности, согласно заявлению СБУ, были поражены

большой десантный корабль ВМФ РФ Ямал;

большой десантный корабль ВМФ РФ Фильченков;

корабль-разведчик Иван Хурс;

учебный центр ЧФ РФ Лукомка;

штаб радиотехнической разведки сил ПВО;

РЛС МР-10М1 Мыс-М1;

самолет МиГ-31 на аэродроме Бельбек;

технико-эксплуатационная часть аэродрома Бельбек.

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«Каждая такая операция имеет четкую логику: мы методично уничтожаем ключевые элементы военной инфраструктуры врага — флот, авиацию, разведку и ПВО. Это не только прямые потери техники, но и разрушение способности врага контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против нашего государства», — отметил временно исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара.

NV получил от своих источников фото, сделанные с беспилотников во время атаки.

Фото: DR

Фото: DR

Фото: DR

Фото: DR

Фото: DR

Фото: DR

Фото: DR

В ночь на воскресенье, 26 апреля, во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Местные жители сообщали об атаке беспилотников и пожаре.

Также сообщалось о взрывах в районах аэродромов Кача, Бельбек и Саки.

