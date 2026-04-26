Три военных корабля, истребитель и ПВО. СБУ сообщила о результатах ударов по территории оккупированного Крыма, NV получил фото
Во время атаки были поражены корабли ЧФ РФ (Фото: DR)
Служба безопасности Украины сообщила, что в результате ударов ее беспилотников по базе Черноморского флота РФ в Севастополе и на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму были поражены три военных корабля, истребитель и объекты ПВО.
В частности, согласно заявлению СБУ, были поражены
- большой десантный корабль ВМФ РФ Ямал;
- большой десантный корабль ВМФ РФ Фильченков;
- корабль-разведчик Иван Хурс;
- учебный центр ЧФ РФ Лукомка;
- штаб радиотехнической разведки сил ПВО;
- РЛС МР-10М1 Мыс-М1;
- самолет МиГ-31 на аэродроме Бельбек;
- технико-эксплуатационная часть аэродрома Бельбек.
«Каждая такая операция имеет четкую логику: мы методично уничтожаем ключевые элементы военной инфраструктуры врага — флот, авиацию, разведку и ПВО. Это не только прямые потери техники, но и разрушение способности врага контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против нашего государства», — отметил временно исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара.
NV получил от своих источников фото, сделанные с беспилотников во время атаки.
В ночь на воскресенье, 26 апреля, во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Местные жители сообщали об атаке беспилотников и пожаре.
Также сообщалось о взрывах в районах аэродромов Кача, Бельбек и Саки.