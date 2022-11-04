Почти на миллиард гривен. СБУ арестовала имущество президента Мотор Сич Богуслаева 4 ноября, 17:00 Вячеслав Богуслаев был задержан (Фото:СБУ)

В пятницу, 4 ноября Служба безопасности Украины арестовала имущество президента Мотор Сич Вячеслава Богуслаева почти на 1 миллиард гривен.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По материалам следователей, наложен арест на все имущество Богуслаева и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, подозреваемых в работе на агрессора.

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Общая сумма арестованных активов составляет около 1 млрд грн. Это, прежде всего, средства в гривневом эквиваленте, а также транспортные средства и недвижимость обоих фигурантов.

Кроме того, в ходе расследования сотрудники СБУ установили, что управляющий Мотор Сичи является акционером банка, которому принадлежит 100% корпоративных прав еще одного финучреждения — ПАО Мотор Банк.

В СБУ заявили, что разоблачена причастность высокопоставленного чиновника к коммерческой деятельности нескольких украинских предприятий, в которых он владеет значительным пакетом акций.

В связи с этим СБУ предприняла комплексные меры по наложению ареста на соответствующие корпоративные права подозреваемого.

22 октября стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под арест на два месяца.

По данным программы Схемы, у Богуслаева с 2000 года было российское гражданство.