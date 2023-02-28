Финансировал испытания ракет РФ. СБУ арестовала активы российского бизнесмена Сердюка

28 февраля, 15:04
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Обыски на предприятиях Николая Сердюка (Фото:Служба безопасности Украины/Telegram)

Обыски на предприятиях Николая Сердюка (Фото:Служба безопасности Украины/Telegram)

Служба безопасности Украины арестовала имущество российского бизнесмена Николая Сердюка, который значительную часть полученных доходов направлял на финансирование научно-испытательных полигонов и учебных центров РФ, где оккупанты испытывали собственную боевую авиацию и ракетное вооружение.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Правоохранители отметили, что решение суда касается шести компаний по производству и исследованию буровой техники, а также изготовлению аграрной продукции в Киевской и Сумской областях. Общая стоимость арестованных активов составляет 60 млн грн.

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Установлено, что Сердюк является владельцем Московского исследовательского завода буровой техники и Гидроинжстроя и входит в ближайшее окружение руководителей финансово-промышленных групп Кремля.

По его указаниям, подконтрольные украинские предприятия производили высокотехнологичную продукцию для бурения нефтегазовых скважин и продавали ее за границу.

В СБУ добавляют, что Сердюк пытался «переписать» собственные предприятия на девять представителей подконтрольных коммерческих структур, чтобы скрыть свой бизнес в Украине после полномасштабного вторжения.

Также россиянин создал две новые фирмы в Сумской области и в одной из стран ЕС для нелегального вывода собственных доходов из Украины.

Во время обысков в офисах, производственно-складских помещениях и помещениях в Киеве и Сумах правоохранители обнаружили:

  • бухгалтерскую отчетность;

  • черновые записи;

  • мобильные телефоны и компьютерная техника с подтверждениями незаконной деятельности.

Фигуранту планируется уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины - финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Арест Ракеты Активы Война России против Украины

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