СБУ анонсировала антитеррористические учения в Одесской области

С 17 по 20 апреля в Одесской области пройдут антитеррористические учения.

Как сообщили в управлении Службы безопасности в регионе, учения пройдут в районе населенных пунктов Затока, Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающих территорий.

В маневрах задействуют сотрудников украинских спецслужб, Нацполиции, Нацгвардии, Вооруженных сил и пограничников.

В ведомстве призвали местных жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к сосредоточению в населенных пунктах спецназовцев и военных. В данных районах возможны ограничения.