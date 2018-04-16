СБУ анонсировала антитеррористические учения в Одесской области

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Учения затронут несколько населенных пунктов Одесской области
Фото: СБУ

Учения затронут несколько населенных пунктов Одесской области

 С 17 по 20 апреля в Одесской области пройдут антитеррористические учения.

Как сообщили в управлении Службы безопасности в регионе, учения пройдут в районе населенных пунктов Затока, Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающих территорий.

В маневрах задействуют сотрудников украинских спецслужб, Нацполиции, Нацгвардии, Вооруженных сил и пограничников.

В ведомстве призвали местных жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к сосредоточению в населенных пунктах спецназовцев и военных. В данных районах возможны ограничения.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове