Спецподразделение Альфа стало топ-1 в Силах обороны по количеству пораженных целей за март — СБУ
Всего за март 2026 года, согласно проверенным данным профильного подразделения ЦСО, бойцы Альфы «уничтожили» более 10 200 вражеских пехотинцев (Фото: facebook.com/ Альфа СБУ)
Центр специальных операций Альфа СБУ занял первое место среди подразделений Сил обороны Украины — по количеству пораженных вражескихцелей в марте 2026 года.
Об этом 17 апреля сообщается на официальном YouTube-канале СБУ.
«Спецназовцы Центра специальных операций Альфа СБУ в режиме 24/7 защищают страну на фронте и навязывают свои правила оккупантам на поле боя. Так, по итогам марта подразделение стало лучшим среди всех составляющих Сил обороны Украины по количеству пораженных и уничтоженных целей с помощью дронов», — сообщили в спецслужбе.
Всего за месяц, согласно проверенным данным профильного подразделения ЦСО, бойцы Альфы «уничтожили» более 10 200 вражеских пехотинцев.
Также они поразили 7 346 других целей, из которых 5 122 — уничтожены и 2 224 — повреждены. В их числе:
- 2218 БПЛА;
- 1279 средств наблюдения и связи;
- 1606 фортификационных и инженерных объектов;
- 810 единиц легкого автотранспорта;
- 422 единицы мототранспорта;
- 187 грузовиков;
- 90 артиллерийских систем и САУ;
- 59 единиц бронированной техники;
- 10 РСЗО.
«Центр спецопераций Альфа СБУ стабильно демонстрирует высокую эффективность на поле боя и постоянно входит в число самых результативных подразделений Сил обороны. Это не случайный успех, а системная работа и профессиональный подход к выполнению боевых задач. Рашисты привыкли давить массой. Мы же воюем умом, точностью и технологиями. Именно в этом и заключается наше преимущество. СБУ и в дальнейшем будет прилагать максимум усилий, чтобы добывать новые козыри для Украины и заставить оппонентов к миру», — отметил и.о. главы СБУ Евгений Хмара.
Кроме того, в ЦСО Альфа обратились к потенциальным рекрутам.
«Если ты тоже хочешь эффективно уничтожать врага в команде настоящих профессионалов — не упусти свой шанс. Стань частью Альфы уже сейчас: заполни анкету: bit.ly/alfa_recruit или узнай больше на alfa.ssu.gov.ua», — подытожили в спецслужбе.