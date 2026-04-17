Всего за март 2026 года, согласно проверенным данным профильного подразделения ЦСО, бойцы Альфы «уничтожили» более 10 200 вражеских пехотинцев (Фото: facebook.com/ Альфа СБУ)

Центр специальных операций Альфа СБУ занял первое место среди подразделений Сил обороны Украины — по количеству пораженных вражескихцелей в марте 2026 года .

Об этом 17 апреля сообщается на официальном YouTube-канале СБУ.

«Спецназовцы Центра специальных операций Альфа СБУ в режиме 24/7 защищают страну на фронте и навязывают свои правила оккупантам на поле боя. Так, по итогам марта подразделение стало лучшим среди всех составляющих Сил обороны Украины по количеству пораженных и уничтоженных целей с помощью дронов», — сообщили в спецслужбе.

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Всего за месяц, согласно проверенным данным профильного подразделения ЦСО, бойцы Альфы «уничтожили» более 10 200 вражеских пехотинцев.

Также они поразили 7 346 других целей, из которых 5 122 — уничтожены и 2 224 — повреждены. В их числе:

2218 БПЛА;

1279 средств наблюдения и связи;

1606 фортификационных и инженерных объектов;

810 единиц легкого автотранспорта;

422 единицы мототранспорта;

187 грузовиков;

90 артиллерийских систем и САУ;

59 единиц бронированной техники;

10 РСЗО.

«Центр спецопераций Альфа СБУ стабильно демонстрирует высокую эффективность на поле боя и постоянно входит в число самых результативных подразделений Сил обороны. Это не случайный успех, а системная работа и профессиональный подход к выполнению боевых задач. Рашисты привыкли давить массой. Мы же воюем умом, точностью и технологиями. Именно в этом и заключается наше преимущество. СБУ и в дальнейшем будет прилагать максимум усилий, чтобы добывать новые козыри для Украины и заставить оппонентов к миру», — отметил и.о. главы СБУ Евгений Хмара.

Кроме того, в ЦСО Альфа обратились к потенциальным рекрутам.

«Если ты тоже хочешь эффективно уничтожать врага в команде настоящих профессионалов — не упусти свой шанс. Стань частью Альфы уже сейчас: заполни анкету: bit.ly/alfa_recruit или узнай больше на alfa.ssu.gov.ua», — подытожили в спецслужбе.