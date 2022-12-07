СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в трех областях Украины 7 декабря, 11:16 СБУ заявила о проведении контрразведывательных мероприятий на объектах УПЦ МП в трех областях Украины (Фото:ssu.gov.ua)

В среду, 7 декабря сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, речь идет о:

Крестовоздвиженском Чарторыйском мужском монастыре Волынской епархии УПЦ МП;

Николаевском Милецком мужском монастыре Владимир-Волынской епархии УПЦ МП;

МП; Успенском соборе Украинской православной церкви ( г. Херсон);

г. Херсон); Управление Черкасской епархии УПЦ;

Свято-Михайловском кафедральном соборе ( Черкассы);

Черкассы); Воскресной школе и библиотеке Черкасской епархии УПЦ ( Черкассы);

Черкассы); Управление Уманско-Звенигородской епархии ( Умань);

Умань); Георгиевском женском монастыре ( Уманский район);

Уманский район); Храме Андрея Первозванного ( Черкассы);

Черкассы); Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре ( Черкасский район);

Черкасский район); Красногорском Свято-Покровском женском монастыре ( Золотоношский район);

Золотоношский район); религиозном обществе Приход святителя Софрония епископа Иркутского ( Черкассы);

Черкассы); Каневском Успенском соборе ( Канев).

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Мероприятия проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В ведомстве добавили, что учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.



15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.



В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».