СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в трех областях Украины

7 декабря, 11:16
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СБУ заявила о проведении контрразведывательных мероприятий на объектах УПЦ МП в трех областях Украины (Фото:ssu.gov.ua)

СБУ заявила о проведении контрразведывательных мероприятий на объектах УПЦ МП в трех областях Украины (Фото:ssu.gov.ua)

В среду, 7 декабря сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, речь идет о:

  • Крестовоздвиженском Чарторыйском мужском монастыре Волынской епархии УПЦ МП;
  • Николаевском Милецком мужском монастыре Владимир-Волынской епархии УПЦ МП;
  • Успенском соборе Украинской православной церкви (г. Херсон);
  • Управление Черкасской епархии УПЦ;
  • Свято-Михайловском кафедральном соборе ( Черкассы);
  • Воскресной школе и библиотеке Черкасской епархии УПЦ (Черкассы);
  • Управление Уманско-Звенигородской епархии (Умань);
  • Георгиевском женском монастыре (Уманский район);
  • Храме Андрея Первозванного (Черкассы);
  • Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре (Черкасский район);
  • Красногорском Свято-Покровском женском монастыре (Золотоношский район);
  • религиозном обществе Приход святителя Софрония епископа Иркутского (Черкассы);
  • Каневском Успенском соборе (Канев).

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Мероприятия проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В ведомстве добавили, что учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

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1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.

15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.

В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

https://www.youtube.com/watch?v=18DEORS3OEg
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) УПЦ МП Обыск Война России против Украины

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