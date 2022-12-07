СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в трех областях Украины
СБУ заявила о проведении контрразведывательных мероприятий на объектах УПЦ МП в трех областях Украины (Фото:ssu.gov.ua)
В среду, 7 декабря сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В частности, речь идет о:
- Крестовоздвиженском Чарторыйском мужском монастыре Волынской епархии УПЦ МП;
- Николаевском Милецком мужском монастыре Владимир-Волынской епархии УПЦ МП;
- Успенском соборе Украинской православной церкви (г. Херсон);
- Управление Черкасской епархии УПЦ;
- Свято-Михайловском кафедральном соборе ( Черкассы);
- Воскресной школе и библиотеке Черкасской епархии УПЦ (Черкассы);
- Управление Уманско-Звенигородской епархии (Умань);
- Георгиевском женском монастыре (Уманский район);
- Храме Андрея Первозванного (Черкассы);
- Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре (Черкасский район);
- Красногорском Свято-Покровском женском монастыре (Золотоношский район);
- религиозном обществе Приход святителя Софрония епископа Иркутского (Черкассы);
- Каневском Успенском соборе (Канев).
Мероприятия проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
В ведомстве добавили, что учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов.
При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.
1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.
22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.
15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.
В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».