Бойцы Сил беспилотных систем уничтожили шесть единиц российской техники на оккупированных территориях (Фото: Мадяр / скриншот из видео / Telegram)

Бойцы 412 бригады беспилотных систем Nemesis в координации Центра глубинного поражения Группировки Сил беспилотных систем за 48 часов уничтожили шесть единиц российских ЗРК и РЛС на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди в среду, 14 января.

Он отметил, что были уничтожены:

ЗРК ТОР в Мариупольском районе Донецкой области,

РЛС Витязь 50Н6Е ( Мариупольский район Донецкой области),

Мариупольский район Донецкой области), ЗРК БУК ( Пологовский район Запорожской области),

Пологовский район Запорожской области), ЗРК БУК М1 ( Волновахский район, Донецкой области),

Волновахский район, Донецкой области), ЗРК СТРЕЛА-10 ( Пологовский район, Запорожской области),

Пологовский район, Запорожской области), ЗРК ТОР М2 ( Пологовский район, Запорожской области).

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По словам Мадяра, глубина поражений составляла от 46 до 160 км от линии боевого соприкосновения, с боевой частью более 10 кг.

Ранее 14 января в Генштабе ВСУ сообщали, что за минувшие сутки россияне потеряли: