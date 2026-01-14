Бойцы СБС за 48 часов уничтожили шесть российских ЗРК и РЛС на оккупированных территориях — видео

14 января, 22:44
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Бойцы Сил беспилотных систем уничтожили шесть единиц российской техники на оккупированных территориях (Фото: Мадяр / скриншот из видео / Telegram)

Бойцы Сил беспилотных систем уничтожили шесть единиц российской техники на оккупированных территориях (Фото: Мадяр / скриншот из видео / Telegram)

Бойцы 412 бригады беспилотных систем Nemesis в координации Центра глубинного поражения Группировки Сил беспилотных систем за 48 часов уничтожили шесть единиц российских ЗРК и РЛС на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди в среду, 14 января.

https://twitter.com/tweetsNV/status/2011532583419724124?s=20

Он отметил, что были уничтожены:

  • ЗРК ТОР в Мариупольском районе Донецкой области,
  • РЛС Витязь 50Н6Е (Мариупольский район Донецкой области),
  • ЗРК БУК (Пологовский район Запорожской области),
  • ЗРК БУК М1 (Волновахский район, Донецкой области),
  • ЗРК СТРЕЛА-10 (Пологовский район, Запорожской области),
  • ЗРК ТОР М2 (Пологовский район, Запорожской области).

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По словам Мадяра, глубина поражений составляла от 46 до 160 км от линии боевого соприкосновения, с боевой частью более 10 кг.

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Ранее 14 января в Генштабе ВСУ сообщали, что за минувшие сутки россияне потеряли:

  • шесть танков,
  • три боевые бронированные машины,
  • 74 артиллерийские системы,
  • три РСЗО,
  • пять средств ПВО,
  • 1074 БПЛА оперативно-тактического уровня,
  • восемь крылатых ракет,
  • 232 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Роберт Бровди Силы беспилотных систем ЗРК российские потери РЛС

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