Бойцы СБС за 48 часов уничтожили шесть российских ЗРК и РЛС на оккупированных территориях — видео
Бойцы Сил беспилотных систем уничтожили шесть единиц российской техники на оккупированных территориях (Фото: Мадяр / скриншот из видео / Telegram)
Бойцы 412 бригады беспилотных систем Nemesis в координации Центра глубинного поражения Группировки Сил беспилотных систем за 48 часов уничтожили шесть единиц российских ЗРК и РЛС на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.
Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди в среду, 14 января.
Он отметил, что были уничтожены:
- ЗРК ТОР в Мариупольском районе Донецкой области,
- РЛС Витязь 50Н6Е (Мариупольский район Донецкой области),
- ЗРК БУК (Пологовский район Запорожской области),
- ЗРК БУК М1 (Волновахский район, Донецкой области),
- ЗРК СТРЕЛА-10 (Пологовский район, Запорожской области),
- ЗРК ТОР М2 (Пологовский район, Запорожской области).
По словам Мадяра, глубина поражений составляла от 46 до 160 км от линии боевого соприкосновения, с боевой частью более 10 кг.
Ранее 14 января в Генштабе ВСУ сообщали, что за минувшие сутки россияне потеряли:
- шесть танков,
- три боевые бронированные машины,
- 74 артиллерийские системы,
- три РСЗО,
- пять средств ПВО,
- 1074 БПЛА оперативно-тактического уровня,
- восемь крылатых ракет,
- 232 единицы автомобильной техники и автоцистерн.