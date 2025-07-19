Силы беспилотных систем уничтожили экспериментальный российский РЭБ КОП-2

Операторы 424-го батальона Svarog Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили экспериментальный российский комплекс радиоэлектронной борьбы КОП-2. Об этом сообщили в Telegram-канале СБС.

В сообщении отмечается, что этот образец является очередной попыткой россиян найти эффективное средство борьбы с украинскими беспилотниками.

КОП-2 сканирует радиоэфир в широком диапазоне, определяет частоту, на которой работает дрон, и пытается его заглушить мощным сигналом. Такую технику оккупанты используют для прикрытия стратегически важных объектов, в частности средств ПВО.

Однако в реальных боевых условиях КОП-2 оказался бессильным перед точностью украинских операторов.

Как отметили в СБС, первый удар вывел комплекс из строя, а следующий — полностью его уничтожил.

В июне Силы беспилотных систем скорректировали удар управляемой авиабомбой AASM Hammer по складу боеприпасов российских войск на южном направлении.

Удар нанесли в момент разгрузки. После передачи координат цели авиация Воздушных Сил ВСУ осуществила точечный авиаудар.

3 июня в СБС назначили нового командующего. Им стал майор ВСУ Роберт Мадьяр Бровди.

До этого СБС возглавлял Вадим Сухаревский, который командовал Силами беспилотных систем с момента их создания в 2024 году.