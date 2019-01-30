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Сбой в заправке самолетов: в МАУ рассказали о ситуации с задержанными рейсами

Сегодня, 11:20
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Fly UIA

МАУ восстановила своевременную отправку рейсов после сбоев

Авиакомпания Международные Авиалинии Украины (МАУ) восстановила работу после задержек с вылетом 22 рейсов в аэропорту Борисполь из-за сбоя с заправкой самолетов.

В авиакомпании заявили, что на данный момент вопрос с заправкой бортов решен, рейсы отправляются в штатном режиме, сообщает Интерфакс-Украина.

По состоянию на 11:00 утра 30 января МАУ сообщает о задержках шести рейсов (пять на прибытие в Киев, один на вылет) из-за сложных погодных условий.

Накануне МАУ задержала на 1-2 часа вылет 22 авиарейсов в аэропорту Борисполь из-за сбоя в заправке самолетов топливом.

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