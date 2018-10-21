Сборная Украины завоевала первую медаль на Играх Непокоренных

Украинская сборная завоевала первую медаль на первом дне соревнований Игры Непокоренных (Invictus Games), которые проходят в австралийском Сиднее.

Как сообщили на официальной странице украинской команды, бронзу завоевал Денис Фищук в велогонках на время.

"Несмотря на довольно сложную трассу, Денис завоевал бронзу, причем разрыв между ним и австралийцем Tim Grover был совсем небольшим!" - написали там.

Поздравил с первой победой украинского ветерана и президент Петр Порошенко.

Также он отметил участника украинской сборной Сергея Шимчака, он занял четвертое место.

Ура! Перші перемоги української збірної Ігор Нескорених в Сіднеї.



Вітаю Дениса Фіщука з бронзою, здобутою у велоперегонах на час, та Сергія Шимчака з четвертим місцем.



Так тримати, незламні! Вболіваємо за вас! #InvictusGames pic.twitter.com/rd9d2VIe3i — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 октября 2018 г.

В нынешнем году на Играх Непокоренных Украину представляют 15 участников, среди которых одна женщина. Это действующие и демобилизованные военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии, сотрудники Нацполиции, добровольцы, ветеран Службы безопасности и один пограничник.

Соревнования в Сиднее стали вторыми Играми Непокоренных, в которых принимает участие Украина. В прошлом году 15 украинских ветеранов соревновались на своих первых Играх в Торонто, где завоевали 14 медалей в шести видах спорта, восемь из которых - золотые.

Игры Непокоренных (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. Здесь участвуют военнослужащие и ветераны с инвалидностью, полученной при исполнении служебных обязанностей.