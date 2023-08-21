Украинцы вместе с ПУМБ и СБУ передадут горячие приветствия врагу 21 августа, 12:56 Новости компаний ПУМБ

24 августа мы будем отмечать День Независимости Украины. К сожалению, в этом году нам не до громких празднований. Но нам есть с чем поздравить друг друга. Мы смогли защитить свою независимость в первые дни российского нашествия. И мы продолжаем бороться за свою свободу.

ПУМБ объявляет сбор на новые украинские дальнобойные БПЛА «Морок» для Центра специальных операций «А» СБУ, в частности, для подразделения «Белый волк», которые смогут передавать приветствие врагам на расстояние до 800 (!) км.





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Наша цель — 60 млн гривень на производство 33 мощных дальнобойных «птичек» с приветствиями для врага за каждый год нашей независимости, и еще один — авансом. Потому что мы верим, что в следующем году непременно будем победно праздновать этот день.

Банк ПУМБ делает свой первый взнос — 32 млн гривень. И приглашает всех украинцев, бизнес и международное сообщество присоединяться к горячим приветствиям!

Сделать донейт можно на сайте www.pumbdonation.com.ua с 21 августа по 3 сентября.

Каждый, кто сделает свой вклад, сможет добавить на сайте личное приветствие врагам, а ваши самые горячие пожелания мы перенесем на корпус «птичек». ЦСО «А» СБУ позаботится о том, чтобы они нашли своих адресатов.

К горячим приветствиям врагу также присоединились друзья ПУМБ: сбор поддержали амбассадоры проекта — co-owner международной франчайзинговой сети бьюти-баров G.bar, волонтерка и лайфстайл-инфлюенсерка Сабина Мусина; актриса и телеведущая телеканала «Дом» Лилия Ребрик; солистка группы KAZKA Александра Зарицкая; мейстер танцевальных смыслов, режиссер-постановщик Евгений Кот и мастер спорта, тренерка, инфлюенсерка женственности Наталья Татаринцева; блогер-чармандер Антон Мурафа, общественный деятель и блогер Антон Скуратов; телеведущий Сергей Иванов; боец ВСУ и украинский танцор Назар Грабарь; лектор, телеведущий и этнограф Леонид Мартынчик.





Каждый амбассадор имеет МаниБокс — ящик от ПУМБ, куда можно сделать донейт на доставку приветствий врагам. Все, кто присоединятся к их сборам, получат шанс выиграть личную встречу с нашими амбассадорами или подарки.

Этот сбор — гораздо больше, чем просто закупка беспилотников. Ведь наша общая украинская мечта — способствовать запуску серийного изготовления дальнобойных БПЛА собственного производства.

Именно благодаря поддержке украинцев мы не только обеспечим элитное подразделение спецназа средствами для борьбы с врагом, но и начнем производство дальнобойных беспилотников «Морок», которые будут существенно влиять на ход войны. Это совместная инвестиция в независимость и обороноспособность нашей страны.

Присоединяйтесь, следите за ходом сбора на www.pumbdonation.com.ua и ждите доставки приветствий адресатам!