Благотворительная кампания «Шлях до Перемоги» от «Авроры» и «UNITED24» помогла закрыть сбор Марка Хэмилла на радиоуправляемые дроны для ВСУ 11 мая, 16:08 Новости компаний Аврора

С февраля по апрель 2023 года во всеукраинской сети мультимаркетов «Аврора» продолжалась благотворительная кампания «Шлях до Перемоги». Вместе с клиентами «Аврора» собрала 5 млн грн и добавила от себя еще 6,2 млн грн, чтобы хватило на приобретение двух разведывательных дронов RQ-35 Heidrun.

Чтобы присоединиться к сбору, достаточно было покупать патриотические комиксы, фишки и тубусы для их хранения. Вся прибыль от продажи этих акционных товаров сейчас перечислена на закупку беспилотников в рамках проекта «Армия дронов». Идея и механика акции «Шлях до Перемоги» была создана и внедрена благодаря поддержке компании «Art Nation Loyalty».

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В целом компания «Аврора» перечислила через официальную фандрейзинговую платформу Украины «UNITED24» 11,2 млн грн. Эти средства помогли закрыть масштабный сбор Марка Хэмилла — исполнителя роли Люка Скайуокера в киносаге «Звездные войны» — на разведывательные дроны для украинских защитников.

Проект смог объединить людей и получил множество позитивных отзывов от украинцев. В десяти рисованных историях, изображенных в комиксах, освещены героические подвиги защитников в начале полномасштабного вторжения: об острове Змеиный, легендарном Призраке Киева, крепости «Азовсталь», операторах дронов и другие.

Поддержали благотворительную инициативу и украинские звезды — Оля Полякова, POSITIFF и Анна Тринчер записали одноименную песню «Шлях до Перемоги».

Сеть мультимаркетов «Аврора» в своих соцсетях поблагодарила клиентов и партнеров, благодаря поддержке которых удалось реализовать такой масштабный благотворительный проект. В частности бренды «Videx» и «Panasonic», а также звезд, с помощью которых об акции узнали в каждом уголке Украины.

О нас:

«Аврора» — украинская сеть магазинов низких цен, основанная в Полтавской области в 2011 году. По состоянию на конец 2022 года сеть насчитывает более 800 магазинов, представленных в каждом регионе Украины. Ритейлер работает в формате one dollar store. В военное время активно поддерживает украинцев самыми необходимыми товарами по доступным ценам.

«UNITED24» — Официальная фандрейзинговая платформа Украины.

Ее идея: объединить мир вокруг помощи Украине. Чтобы защищать, спасать жизни и восстанавливать.

Создана для сотрудничества с благотворительными фондами, партнерами, донорами и публичными лицами во всем мире.

Цель — построить эффективную работу, которая приблизит победу Украины.