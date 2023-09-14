«Пальне люті» от KLO — FPV-дроны для ССО 14 сентября, 15:38 Новости компаний KLO

Украинцы уже полтора года доказывают, что ни один ночной обстрел и угрозы не заставят нас сдаться, они лишь подогревают жажду победы и желание мстить захватчикам.

Теперь свою ярость можно направить прямо на врага, потому что на АЗК, работающих под брендом KLO, начат сбор на FPV-дроны для CCO. 1 гривня с каждого литра топлива Ventus будет перечислена на приобретение FPV-дронов «Верба».

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Силы специальных операций (ССО) — самая молодая и современная составляющая ВСУ. Они ежедневно уничтожают врагов. А FPV-дроны дают бойцам возможность наносить молниеносные и точные удары, находясь в относительной безопасности.

Основная цель проекта — собрать как можно больше средств на дроны, поэтому присоединиться к инициативе могут также водители, которые заправляются на KLO другими видами горючего. Для этого достаточно перечислить накопленные в приложении KLO бонусы на эту инициативу или просто сделать прямой донат на благотворительный фонд.

«Для нас это сверхважная инициатива. Мы верим, что „Пальне люті“ поможет ССО обрушить украинскую ярость на врага и показать ему, что нас не запугает ничто, а каждый акт агрессии захватчиков лишь заставляет нас объединяться еще сильнее ради одной цели — Победы».