08 июня 2018, пятница

Сбивший насмерть велосипедистку во Львовской области полицейский был пьян - прокуратура

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Полицейский выехал на встречную полосу
Фото: Патрульная полиция

Полицейский выехал на встречную полосу

По данным следствия, сотрудник Нацполиции, который 4 июня в Бугском районе Львовской области сбил насмерть велосипедистку, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в областном управлении прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в этот день полицейский Каменка-Бугского отдела полиции ГУ ЧП во Львовской области управлял автомобилем Skoda Oktavia навеселе. Как выяснилось, мужчина проявил невнимательность к дорожной обстановке", - говорится в сообщении.

Как отмечается, он не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения.

"Не убедившись, что маневр будет безопасным для других участников движения, выехал на встречную полосу, где совершил наезд на пешехода, который двигался по этой же дороге на велосипеде. В результате полученных травм 61-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия", - рассказали в ведомстве.

Полицейскому уже сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что во Львовской области сотрудник полиции сбил насмерть велосипедистку.

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