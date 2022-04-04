Сбитый под Изюмом летчик Су-35 признался в бомбежке городов Украины, в последнем вылете искал средства ПВО — Бутусов

4 апреля, 11:01
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Летчик из сбитого Су-35 пытался сбежать, но был схвачен (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Летчик из сбитого Су-35 пытался сбежать, но был схвачен (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российский летчик сбитого накануне под Изюмом в Харьковской области истребителя Су-35С катапультировался, прошел более 10 км в попытке скрыться, но был задержан.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Как сообщил журналист Юрий Бутусов, сбитый самолет был из состава 159-го истребительного авиаполка Воздушно-космических сил РФ, воинская часть 45121.

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Летчика Сергея Ермалова после масштабных поисков задержали зенитчики 81-й бригады.

«Ермалов признался, что неоднократно вылетал на бомбежки украинских городов. Совершил 40 боевых вылетов в Сирии и 15 вылетов в Украине. В вылете, в котором он был сбит, выполнял задачу по поиску украинских средств ПВО», — пишет Бутусов.

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По словам журналиста, Су-35С оснащен самым современным электронным вооружением ВКС РФ, станцией радиоэлектронного противодействия Хибины, радаром Ирбис, оптико-локационной станцией ОЛС-35, на борту находились противорадиолокационный ракеты и управляемые бомбы.

Всего Ермалов выполнил два вылета на поиск средств ПВО.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7485466351493596
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Изюм Харьковская область Летчик Война России против Украины

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