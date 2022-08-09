Посол Украины в Израиле заявил, что сбитая над Уманью ракета могла ранить верующих 9 августа, 04:00 Пожар на месте падения обломков российской ракеты в Уманском районе (Фото:ГСЧС)

Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук заявил, что сбитая над Уманью ракета могла угрожать еврейским паломникам, которые ежегодно приезжают в город.



«Вблизи Умани была сбита российская ракета, нанесшая вред гражданской инфраструктуре. Если такие атаки со стороны России произойдут в месяце Тишрей, они могут повлечь, не дай Бог, много жертв среди евреев, посещающих Умань со всего мира», — заявил Корнейчук.

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Утром в понедельник, 8 августа, в небе над Черкасской областью сбили российскую ракету. По данным ведомства, обломки ракеты повредили объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения и были госпитализированы. На месте падения начался пожар.

Кроме того, во время воздушной тревоги силы украинской ПВО сбили российскую крылатую ракету типа Калибр над Одесской областью. Она была выпущена с подводной лодки в Черном море. О жертвах, пострадавших или разрушениях не сообщалось.

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