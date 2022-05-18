Украинские военные сбили самолет оккупантов — видео 18 мая, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Украинская ПВО сбила вражеский самолет (Фото:Кадр видео 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко)

Появилось видео, как украинские военные сбили самолет российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Ролик опубликован на странице 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

«По данным штаба 57 отдельной мотопехотной бригады, 18 мая 2022 года подразделением противовоздушной обороны был сбит российский военный самолет», — говорится в подписи к видео.

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