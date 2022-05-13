«Ночной охотник». Десантники сбили российский ударный вертолет Ми-28 13 мая, 12:21 Цей матеріал також доступний українською Вертолет Ми-28 (иллюстративное фото) (Фото:Ростех)

В Луганской области 12 мая подразделением противовоздушной обороны 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины был сбит российский ударный вертолет Ми-28 Ночной охотник.

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Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

«Иногда охотник может превратиться в добычу, как этот российский вертолет», — отмечают десантники.

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Данный ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы.



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