«Ночной охотник». Десантники сбили российский ударный вертолет Ми-28

13 мая, 12:21
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Вертолет Ми-28 (иллюстративное фото) (Фото:Ростех)

Вертолет Ми-28 (иллюстративное фото) (Фото:Ростех)

В Луганской области 12 мая подразделением противовоздушной обороны 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины был сбит российский ударный вертолет Ми-28 Ночной охотник.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

«Иногда охотник может превратиться в добычу, как этот российский вертолет», — отмечают десантники.

Видео дня

Данный ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы.

https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/posts/370042858503042
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Десантники Вертолет Война России против Украины

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