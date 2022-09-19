В Херсонской области ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 19 сентября, 10:00 В Херсонской области сбили российский Су-25 (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Утром в понедельник, 19 сентября, украинские силы сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Telegram.

«19 сентября около 8 часов утра зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен штурмовик Су-25 российских оккупационных войск», — говорится в сообщении.

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Ранее британская разведка объяснила, почему РФ стала чаще терять свои боевые самолеты в Украине.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 251 самолет и 217 вертолетов.

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