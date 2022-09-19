В Херсонской области ВСУ сбили российский штурмовик Су-25

19 сентября, 10:00
Поделиться:
В Херсонской области сбили российский Су-25 (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Херсонской области сбили российский Су-25 (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Утром в понедельник, 19 сентября, украинские силы сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Telegram.

«19 сентября около 8 часов утра зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен штурмовик Су-25 российских оккупационных войск», — говорится в сообщении.

Видео дня

Ранее британская разведка объяснила, почему РФ стала чаще терять свои боевые самолеты в Украине.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 251 самолет и 217 вертолетов.

https://www.youtube.com/watch?v=mXU2wuCxxlY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Су-25 Херсонская область Самолеты Российские самолеты Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X