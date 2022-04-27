«Аналоговнет». В Луганской области сбили российский беспилотник-камикадзе Куб

27 апреля, 10:22
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Минобороны РФ называло беспилотник Куб «уникальным» (Фото:Генштаб)

Минобороны РФ называло беспилотник Куб «уникальным» (Фото:Генштаб)

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В Луганской области украинские военные успешно сбили российский беспилотник-камикадзе Куб.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом сообщает Генштаб.

«Как отмечают российские пропагандисты, преимуществами комплекса является скрытый запуск, высокая точность бомбомета, бесшумность и простота в использовании. Но именно такой „аналоговнет“ успешно вчера „дезориентировали“ специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили пехотинцы в Луганской области», — говорится в сообщении.

Видео дня

Беспилотный летательный аппарат KYB (Куб) самоподрывается при подлете к цели. По данным СМИ, с 2019 года применялся в Сирии. Минобороны РФ называло беспилотник Куб «уникальным».

В марте 2022 года в Киевской области российские оккупанты впервые осуществили боевое применение данного беспилотника.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Беспилотник Война России против Украины

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