Украинские силы сбили два российских штурмовика Су-25 и вертолет Ка-52 — Генштаб

26 января, 08:00
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В течение суток ВСУ сбили два российских штурмовика Су-25 и вертолет Ка-52 (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В течение суток ВСУ сбили два российских штурмовика Су-25 и вертолет Ка-52 (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В течение прошлых суток украинские военные уничтожили два вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, четыре БПЛА типа Орлан-10 и один — типа Суперкам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 26 января.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и два удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Видео дня

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы и четыре склада боеприпасов российских оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=FvvsETzrp2I
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Су-25 Ка-52 Война России против Украины Генштаб ВСУ

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