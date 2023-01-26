Украинские силы сбили два российских штурмовика Су-25 и вертолет Ка-52 — Генштаб 26 января, 08:00 В течение суток ВСУ сбили два российских штурмовика Су-25 и вертолет Ка-52 (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В течение прошлых суток украинские военные уничтожили два вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, четыре БПЛА типа Орлан-10 и один — типа Суперкам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 26 января.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и два удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы и четыре склада боеприпасов российских оккупантов.

