Хакеры взломали сайт Житомирского облсовета и разместили там фейк об эвакуации

14 марта, 11:23
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Специалисты уже работают над устранением последствия кибератаки (Фото:Житомирский облсовет)

Специалисты уже работают над устранением последствия кибератаки (Фото:Житомирский облсовет)

В понедельник, 14 марта, официальный сайт Житомирского областной совета подвергся кибератаке.

Об этом местные власти предупредили на его странице в Facebook.

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Взломав портал, хакеры разместили на нем фейковое сообщение о якобы начале эвакуации жителей города.

«Враг атакует нас и на территории интернета! Информация ФЕЙК! Была размещена в результате атаки на официальный сайт! Специалисты уже работают», — сообщили в облсовете.

https://www.facebook.com/zt.gov.ua/posts/1320283655106995&show_text=true&width=500
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Хакеры Фейк Провокации Житомирская область Кибератаки

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