Хакеры взломали сайт Житомирского облсовета и разместили там фейк об эвакуации
Специалисты уже работают над устранением последствия кибератаки (Фото:Житомирский облсовет)
В понедельник, 14 марта, официальный сайт Житомирского областной совета подвергся кибератаке.
Об этом местные власти предупредили на его странице в Facebook.
Взломав портал, хакеры разместили на нем фейковое сообщение о якобы начале эвакуации жителей города.
«Враг атакует нас и на территории интернета! Информация ФЕЙК! Была размещена в результате атаки на официальный сайт! Специалисты уже работают», — сообщили в облсовете.
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