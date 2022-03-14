Хакеры взломали сайт Житомирского облсовета и разместили там фейк об эвакуации 14 марта, 11:23 Цей матеріал також доступний українською Специалисты уже работают над устранением последствия кибератаки (Фото:Житомирский облсовет)

В понедельник, 14 марта, официальный сайт Житомирского областной совета подвергся кибератаке.

Об этом местные власти предупредили на его странице в Facebook.

Взломав портал, хакеры разместили на нем фейковое сообщение о якобы начале эвакуации жителей города.

«Враг атакует нас и на территории интернета! Информация ФЕЙК! Была размещена в результате атаки на официальный сайт! Специалисты уже работают», — сообщили в облсовете.

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