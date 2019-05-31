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Сайт НВ проводит большое исследование о сексе

31 мая, 16:22
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Сайт НВ проводит большое исследование о сексе - фото

Коллаж НВ

По результатам исследования НВ подготовит материал для сайта

Автор: Александра Горчинская

НВ запускает опрос, цель которого — узнать, как украинцы относятся к сексу и собственной сексуальности, следят ли за своим интимным здоровьем и считают ли себя сексуально образованными людьми

Этой весной в Киеве прошла выставка 12 месячных, посвященная менструациям. А не так давно украинское издательство Видавництво презентовало целый комикс на эту же тему.

Во многих школах во всю обсуждают необходимость внедрения в учебную программу уроков сексуального образования. А совсем скоро, уже в июне, в Киеве снова пройдет ежегодный Марш равенства.

Все эти локальные сексуальные революции вызывают протест и непонимание у более консервативной части населения. Как, например, в случае с львовской учительницей, которая рассказывала школьникам, якобы если зайти в туалет после гея, можно умереть.

НВ решило спросить у самих украинцев, как они относятся к сексу на самом деле, считают ли себя привлекательными и действительно ли в школах должны появиться уроки сексуального образования.

Теги:   Секс

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