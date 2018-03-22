Савченко просила помощи в подготовке терактов у офицеров ВСУ - Луценко

Народный депутат Надежда Савченко обращалась к офицерам украинской армии с просьбой о помощи в подготовке терактов, заявил генпрокурор Юрий Луценко на заседании регламентного комитета Рады.

"В течение лета-осени 2017 года Рубан и народный депутат Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта. Лично народный депутат Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ", - рассказал Луценко, пишет 112 Украина.

По словам генпрокурора, летом 2017 года Савченко обратилась с таким предложением к офицерам 8 полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом находились в зоне АТО.

"Офицеры Март, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от нее предложение совершить террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства", - добавил Луценко.

Он также рассказал, что Савченко предлагала осуществить захват административных зданий, создать хаос и захватить власть.

Луценко заявил, что у него есть показания одного из офицеров ВСУ, пишет УП.

Также в распоряжении ГПУ есть аудио- и видеозаписи этих разговоров военного с Савченко.

Напомним, что 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко готовила теракт в здании Верховной Рады.

По его словам, во время атаки Савченко планировала использовать гранаты, миномет и автоматы, чтобы уничтожить сначала ложу и купол Верховной Рады, а потом "автоматами добивать тех, кто выживет".

Сама Савченко обвинения в свой адрес назвала "абсурдом", заявив, что об уничтожении Администрации президента и парламента не думал только ленивый.