Савченко помиловали без личного обращения. Геращенко отрицает возможность написания Сенцовым прошения о помиловании

На то и рассчитано. Геращенко прокомментировала намек Пескова на то, чтобы Сенцов написал прошение о помиловании

Украинский режиссер Олег Сенцов, удерживаемый в РФ по сфабрикованному делу, не будет писать прошение о помиловании к российским властям, заявляет вице-спикер Верховной Рады и участница минских переговоров Ирина Геращенко.

В Киеве выразили удивление из-за последнего комментария Кремля. Спикер президента РФ Дмитрий Песков намекнул, что для освобождения, - Сенцову необходимо самому написать прошение о помиловании.

По словам Геращенко, в Москве понимают, что Сенцов просить помилования не станет, и именно на это и рассчитывают.

"Для помиловании Н. Савченко к Путину формально обратились родственники погибших российских журналистов, и он помиловал, не требовали обращения самой Савченко. А почему бы самому Пескову или омбудсвумен Москальковой не обратиться к Путину с просьбой о помиловании Сенцова? Почему Надежду можно было помиловать без личного обращения, а Олега - нет?" - спрашивает вице-спикер Совета.

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Также она выразила возмущение не допуском украинского омбудсвумен Людмилы Денисовой ни к одному из украинских политзаключенных, содержащихся в российских колониях, несмотря на договоренность президентов.

"Людмилу не пускают к Сенцову, Кольченко, Сущенко, Карпюку, других наших пленников, несмотря на договоренности на высшем уровне. Чтобы вы понимали, именно так у нас несколько раз срывалось освобождению заложников. Когда все вроде обсудили и договорились, определились со списком и приблизительной дате, и в последнюю минуту - нет, и без объяснений", - добавила она.

Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявлял, что режиссер готов написать прошение о помиловании, если встанет вопрос о его обмене. О возможности такого обмена в ходе Чемпионата мира по футболу, который проходит в России, заявляли глава МИД Украины Павел Климкин и вице-спикер Ирина Геращенко. Последняя отметила, что на это должна быть прежде всего воля российской стороны.

Сенцов объявил голодовку 14 мая. Он требует от России освободить всех политзаключенных-украинцев (70 человек).