Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО - сестра Вчера, 22:53 340 Цей матеріал також доступний українською EPA Надежда Савченко EPA

Внефракционного нардепа Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО.

Об сообщила ее сестра Вера Савченко.

"Надежду Савченко бросили в Лукьяновское СИЗО. Итак, быстро до выборов хотят спрятать Надежду из Киева", – написала Вера Савченко.

Надежде Савченко вменяют взаимодействие с главарями боевиков "ЛДНР", сговор с руководителем Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Ему объявили подозрение по статьям незаконное обращение с оружием, приготовление к преступлению, террористический акт.

1 августа СБУ завершила расследование дела Савченко и Рубана.