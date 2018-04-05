Савченко отказалась проходить допрос на полиграфе из-за процессуальных нарушений

Допрос на полиграфе состоится, когда защита Савченко ознакомится с материалами дела

Народный депутат Надежда Савченко прошла психофизиологическую экспертизу, но отказалась проходить допрос на полиграфе в Киевском институте судебных экспертиз.

Как сообщает 112 Украина, Савченко не согласилась на допрос из-за процессуальных нарушений.

По словам адвокатов нардепа, им не разрешили ознакомиться с материалами дела, из-за чего они не смогли подготовиться к допросу.

Экспертиза психологического состояния Савченко длилась около часа в закрытом формате. Допрос может быть проведен в следующий раз, когда будут согласованы все процессуальные моменты.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.