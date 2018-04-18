Савченко отказалась предоставить биологические образцы и заявила о пытках

Народный депутат Надежда Савченко отказалась от сдачи биологических образцов (слюны), а также заявила, что будет расценивать принудительный отбор, как применение к ней пыток.

О принудительном отборе биологических образцов Савченко ходатайствует военная прокуратура на заседании Шевченковского суда, сообщает Интерфакс-Украина.

В начале заседания судья огласил материалы дела, в которых указан мобильный телефон, на котором были найдены биологические образцы и для установления вины Савченко сторона обвинения ходатайствует о принудительном отборе биологических образцов.

В свою очередь адвокат Савченко Дмитрий Бугай заявлял, что ходатайство прокуратуры не подлежит удовлетворению и пояснил, что речь идет о принудительном отборе биологического материала (слюны), а принудительная форма этой процедуры унижает честь и достоинство, противоречит конвенции о правах человека.

Он также выразил убеждение, что в случае удовлетворения судом этого ходатайства, такие доказательства будут признаны недопустимыми.

Ранее сообщалось, что Савченко проходила судебно-психологическую экспертизу с использованием полиграфа в управлении Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.